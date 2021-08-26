Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили качество воды в саратовских родниках и выявили в нескольких из них нарушения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Некачественная вода обнаружилась в четырех родниках Саратова. Она не соответствует нормам питьевой воды по микробиологическим показателям.

Речь идет о родниках «Мочиновский», на Шелковичной, на 6-м Динамовском проезде, и на 2-й Дачной возле лагеря «Лесная Республика», который совсем недавно отличился закрытием из-за заболевших детей.