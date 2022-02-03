В Саратовской области построят станции очистки воды в селах. Об этом рассказал председатель правительства области Роман Бусаргин.

Он уточнил, что объем финансирования по федеральному проекту «Чистая вода» в 2022 году составит 392,8 млн рублей.

— За счет этих средств будут построены станции очистки в воды в селах Красноармейское, Титоренко, Новая Терновка, Степное, Подстепное, Ленинское, Березовка и поселке Прилужный в Энгельсском районе. Кроме того, будет проведена реконструкция системы водоснабжения в поселке Северный в Хвалынском районе и селе Чернава в Ивантеевском районе.

В г. Петровске и поселке Пригородный, расположенном недалеко от райцентра, возведут станции обезжелезивания. В селе Новоантоновка в Советском районе проведут реконструкцию сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Работы по обеспечению жителей качественной питьевой водой также запланированы в селах Подсосенки и Натальино в Балаковском районе.

Общий объем финансирования по проекту до 2024 года составляет порядка 2,4 млрд рублей. В первую очередь проект направлен на развитие сельских территорий. Несмотря на это, многие районы все еще не участвуют в реализации. Главам муниципалитетом и поселений необходимо активизироваться. Финансирование выдается в заявительном порядке после разработки на объекты водоснабжения проектно-сметной документации, — рассказал чиновник.