Сегодня, 12 апреля, в школах, колледжах и техникумах области педагоги прервали занятия ровно в 10:55 по московскому времени. Поводом для этого стало напоминание о том, что именно в это время, 60 лет назад, в районе деревни Смеловка Энгельсского района совершил посадку первый космонавт мира Юрий Гагарин, пробыв на орбите 108 минут. В социальных сетях школьники и педагоги напоминают о событии общими хештегами: #ПриветЗемля #Гагарин60 #12апреля.

Педагоги рассказали школьникам и студентам о великом подвиге первого человека, покорившего космическое пространство, этапах его жизни, связанных с Саратовской областью. В мероприятии были задействованы 910 школ, 51 средняя профессиональная организация (колледжи, техникумы, профессиональные лицеи).

Педагоги напомнили, что Юрий Гагарин открыл эру космонавтики. Саратовской область занимала в жизни космонавта особое место – он не только приземлился здесь, но и учился в индустриальном техникуме, а в местном аэроклубе п. Дубки впервые поднялся в небо.

Примечательно, что регион стал космической гаванью и для второго космонавта Германа Титова. В августе 1961 года он приземлился неподалеку от Красного Кута, всего лишь в 100 с небольшим км. от места приземления Юрия Гагарина.

По инициативе председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на месте приземления первого космонавта планеты открыт Парк покорителей космоса.