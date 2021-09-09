На 9 сентября еще нет полностью закрытых из-за коронавируса школ. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра образования Ирина Чинаева.

Однако по ее словам уже появились закрытые классы и группы. 24 класса в 21 школе переведены на дистанционное обучение. Это три школы Балаковского района, по одной школе в Новобурасском и Базарно-Карабулакском районе и 16 школ в Саратове.

-В 20 детских садах закрыты 23 группы. Это по одной группе в Балаковском, Новобурасском, Балашовском и Базарно-Карабулакском районах в районах и 16 — в учреждениях Саратова, — рассказала Чинаева.

Она также отметила, что все меры соблюдаются не смотря на очное обучение. В организациях среднего профессионального образования на дистанционный режим переведены шесть групп.