Сегодня, 5 февраля, в саратовских школах продлевают карантин по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, школы закрыты из-за превышения эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями на 20%.
Продлевается карантин в:
— школах № 10, 14, 21, 51, 55, 100,
— Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.
— школа в селе Усть-Курдюм.
Частично возобновляется учебный процесс в:
— Национальной гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева,
— гимназии № 89,
— Медико-биологическом лицее,
— школе № 67,
— школе п. Дубки.
Приступают к учебным занятиям школы № 41, 44, 61, 81, гимназия № 34, а также прогимназия № 237.