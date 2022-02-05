Сегодня, 5 февраля, в саратовских школах продлевают карантин по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, школы закрыты из-за превышения эпидпорога заболевших вирусными заболеваниями на 20%.

Продлевается карантин в:

— школах № 10, 14, 21, 51, 55, 100,

— Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.

— школа в селе Усть-Курдюм.

Частично возобновляется учебный процесс в:

— Национальной гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева,

— гимназии № 89,

— Медико-биологическом лицее,

— школе № 67,

— школе п. Дубки.

Приступают к учебным занятиям школы № 41, 44, 61, 81, гимназия № 34, а также прогимназия № 237.