В 205 общеобразовательных учреждениях Саратовской области проходит акция по сбору батареек «Сдаём вместе!». Она призвана научить школьников правилам обращения с опасными отходами.

В каждом учебном заведении прошли информационно-образовательные уроки о вреде батареек, который они наносят окружающей среде, если их неправильно утилизировать. А также на протяжении всей акции ребята собирают батарейки и другие источники питания в специальные контейнеры, установленные в школах-участниках акции.

— На корпусе каждой батарейки стоит знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Он означает, что этот продукт требует специальной утилизации и его нельзя выбрасывать в корзины с бытовым мусором. Любая неутилизированная батарейка представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Зачатую люди даже не подозревают насколько опасны могут быть батарейки для здоровья и экологии, если их просто выбрасывать в мусорные баки.

Проводя нашу акцию, мы ставим своей целью способствовать формированию ответственного отношения к утилизации отходов у жителей региона, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, организаторами «Сдаем весте!» выступает Регоператор АО «Управление отходами» и компания «Duracell RU». На протяжении двух месяцев школьники могут сдать батарейки в своём учебном заведении. По итогам акции партнеры Регоператора обеспечат вывоз собранных батареек и их переработку на специализированных заводах.