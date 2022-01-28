Суды Саратовской области с 26 января перестали проводить личный прием граждан.

Информация об этом опубликована на сайтах Саратовского областного, Фрунзенского, Кировского, Октябрьского райсудов Саратова и Вольского районного суда. Балаковский районный суд принимает граждан до 31 января, а с 1 февраля также временно прекращает личные визиты балаковцев в суд.

В сообщениях ведомств отмечается, что ограничения введены «в связи с необходимостью принятия мер по предотвращению распространения коронавируной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма «Омикрон» в период осложнения эпидемиологической обстановки с учетом роста количества случаев заболевания».

Документы гражданам предлагается подавать либо по обычной почте, либо через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» посредством системы ГАС «Правосудие» на сайте районного суда. А также — направлять на электронную почту суда.

В суд разрешено проходить только участникам процесса при отсутствии у них симптомов респираторных заболеваний и при обязательном наличии защитной маски на лице.

Если эти условия не соблюдены, проход в помещения судов будет запрещен.