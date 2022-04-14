Состоялось совещание рабочей группы по сохранению завода «Саратовский институт стекла» и выводу его из кризисной ситуации. Об этом сообщает Роман Бусаргин.

В настоящий момент согласовываются отдельные пункты и сроки мирового соглашения. До конца майских праздников документы должны пройти коллегиальные органы двух крупных кредиторов. У всех заинтересованных сторон есть понимание, как двигаться дальше, чтобы сохранить предприятие.

-Напомню, причиной кризиса на предприятие стала технологическая авария, в результате которой из строя вышла печь. Правительство области предпримет все меры, чтобы оказать заводу поддержку и обеспечить его полноценную работу. Этот вопрос находится на контроле у спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Сейчас предприятие продолжает работу. Ожидается поставка новой печи закалки, планируется капитальный ремонт основной печи, — уточнил Бусаргин.