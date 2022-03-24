Ко Дню космонавтики в Парк покорителей космоса пустят дополнительные автобусы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Время Саратовское Z».

Так, основные мероприятия ко Дню космонавтики будут проходить в регионе с 9 по 12 апреля.

В эти дни к Парку покорителей космоса планируется запустить дополнительные маршруты общественного транспорта.

— Ключевым направлением в подготовке остается приведение в порядок общественных территорий в муниципалитетах. С 1 апреля по области стартует месячник благоустройства. Спортсмены вышли с инициативой проведения велопробега к месту приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

По традиции будут также организованы соревнования по мотоспорту с участием команд из других стран. 12 апреля состоятся церемонии возложения цветов в Парке покорителей космоса в Энгельсском районе и к памятнику Юрию Гагарину в Саратове, — написал председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.