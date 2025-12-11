В Саратовской и Тамбовской областях pавершены капитальные ремонты четырех газораспределительных станций

Erid 2W5zFJKSaWc

В 2025 году «Газпром трансгаз Саратов» и «Газпром инвест» провели капитальные ремонты на четырех газораспределительных станциях (ГРС) Саратовской и Тамбовской областей, снабжающих газом 45 населенных пунктов двух регионов.

На каждой из станций смонтировано современное оборудование отечественного производства.

На ГРС «Калининск» Екатериновского линейного производственного газопроводов (ЛПУМГ) Балашовского ЛПУМГ установлены инновационные узлы предотвращения гидратообразования. На первой станции введен в эксплуатацию современный малогабаритный теплогенератор пульсирующего горения. Он состоит из блоков подогрева газа, которые могут объединяться в мощные модули с высоким КПД для обеспечения требуемой производительности.

На второй станции новый подогреватель газа оснащен самыми передовыми автоматики.

На ГРС «Солянка» Пугачевского ЛПУМГ проведен комплекс работ по замене отработавших свой ресурс узлов станции: поменян узел одоризации, отремонтирован узел редуцирования и узел очистки газа, установлена новая трубопроводная арматура.

На ГРС «Пригородный лес» Кирсановского ЛПУМГ заменена одоризационная установка. Морально и физически устаревшее оборудование уступило место современному. Установка нового поколения обеспечивает стабильную и равномерную одоризацию газа в автоматическом режиме.

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимира Миронова, внедрение инновационного оборудования производства является предприятия в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта производственных объектов.

В том числе в рамках реализации соглашения между правительством Саратовской области и ПАО «Газпром», которое направлено на применение на объектах газовой промышленности передовой продукции саратовских заводов-изготовителей», – подчеркнул генеральный директор.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам с месторождений Западной Сибири и Оренбуржья в центральные и южные районы России, в экспортных направлениях; обеспечивает закачку и отбор газа из трех Саратовских подземных хранилищ; поставку газа потребителям; эксплуатацию газораспределительных систем. В системе предприятия находятся узловые точки мощных магистральных потоков газа.

Общество ведет свою производственную деятельность на территории трех субъектов Российской Федерации: Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, насчитывает 20 филиалов.

Транспортировку газа обеспечивают 25 компрессорных цехов со 130 газоперекачивающими агрегатами суммарной мощностью более 1116 МВт. Подачу газа потребителям осуществляют 226 газораспределительных станций.

В общей сложности Общество эксплуатирует более семи тысяч километров газопроводов и газопроводов-отводов.

С 2019 года ООО «Газпром трансгаз Саратов» возглавляет Владимир Валерьевич Миронов.

