В саратовской школе №77 пополнили музей СВО боевыми трофеями

В годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией музей специальной военной операции в саратовской школе №77 получил новые экспонаты. Церемония передачи боевых трофеев состоялась при участии заместителя главы администрации района по патриотической работе Александра Бакаева.

Как отметил Бакаев, переданные предметы являются наглядной историей, которую пишут в настоящем времени бойцы специальной военной операции.

Новые экспонаты пополнили коллекцию школьного музея, созданного для патриотического воспитания подрастающего поколения.