В саратовской школе №84 прошло показательное занятие «День защиты детей»

В саратовской школе спасатели показали педагогам «Куб жизни» и способы обнаружения БПЛА.

В школе № 84 Саратова состоялось ежегодное городское показательное занятие «День защиты детей», участниками которого стали преподаватели-организаторы основ безопасности и защиты Родины. Практическая часть мероприятия включила серию мастер-классов от профильных специалистов различных ведомств.

Представители городской службы спасения продемонстрировали педагогам экипировку спасателя, принципы работы системы «Поиск-М», а также специальное устройство, предназначенное для извлечения пострадавших из-под завалов. Студенческий отряд «Вектор» вместе с учителями отработал алгоритм действий на месте происшествия. Преподаватель учебно-методического центра, в свою очередь, рассказал о существующих способах обнаружения беспилотных летательных аппаратов и мерах защиты от них.

Финальным аккордом программы стала демонстрация прыжкового устройства под названием «Куб жизни». Специалисты наглядно показали процесс его развертывания, которое используется для экстренной эвакуации людей в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ольга Сергеева