В саратовском аэропорту «Гагарин» у 32-летнего иностранца выманили крупную сумму за покупку зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, что потерпевший – студент одного из московских вузов. По просьбе своих родственников он искал продавцов чечевицы на территории России. В начале февраля на одном из агропромышленных сайтов он познакомился с мужчиной-посредником, который занимался поиском продавцов и покупателей зерновых культур.

В конце марта иностранец и посредник приехали в Саратовскую область, чтобы посмотреть образцы, предлагаемые региональными продавцами. Во время переговоров покупателя не устроила цена и тогда мужчины договорились о том, что посредник сам купит чечевицу по более выгодной стоимости.

С этой целью, спустя некоторое время, студент передал ему на территории аэропорта «Гагарин» сумку с деньгами в размере более 13 миллионов рублей. Некоторое время злоумышленник по телефону говорил потерпевшему, что ищет товар, но потом перестал выходить на связь.

Через некоторое время полицейские задержали в Москве 36-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.