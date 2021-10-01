В международном аэропорту «Гагарин» в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду состоялись учения аварийно-спасательной команды. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Учения проводились на специальном полигоне с эвакуацией «пострадавших», роль которых исполнили работники аэропорта.

Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта регулярно проводит подобные учения. Численность службы составляет 76 человек.

В результате учений команда показала хорошие результаты по сбору в указанном квадрате при объявлении сигнала «тревога», а также высокий уровень взаимодействия между расчетами дежурных смен различных служб аэропорта.