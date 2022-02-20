Безопасность полетов и контроль за птицами вокруг и на территории аэродрома в радиусе 15 километров, по словам саратовского аэропорта, обеспечивают ястреб-тетеревятник и черный коршун.

— Не секрет, что использование специально обученных ловчих птиц — эффективный и естественный метод борьбы со скоплениями пернатых в районе ВПП, длина которой в «Гагарине» составляет от трех тысяч метров,- сообщает пресс-служба «Гагарина».

Кроме того, в арсенале специалистов аэродромной службы есть множество иных технических средств: пропановые пушки, имитирующие звук ружейного выстрела, зеркальные шары, биоакустические установки и многое другое.