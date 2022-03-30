В Саратовском аграрном университете открылся образовательный центр одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — компании «ФосАгро».

Об этом сообщает Телеграм-канал председателя областного правительства Романа Бусаргина.

Основная цель проекта — подготовка кадров высокой квалификации и формирование стратегического кадрового резерва из молодых талантливых специалистов. На базе учебного класса студенты освоят современные цифровые сервисы, базы данных, технологии интеллектуального внесения удобрений с применением маркерных точек и электронных карт полей.

— Это отличный пример работодателя, который заблаговременно думает о кадрах и начинает готовить для себя специалистов заранее. Это те решения, в которых сейчас нуждается наша экономика, так как дефицит рабочих кадров наблюдается по многим направлениям. Благодаря таким подходам, будущие специалисты начнут познавать производственные азы и решать вопрос о трудоустройстве уже на стадии обучения, — отметил Бусаргин.

Аграрная сфера для Саратовской области является одной из ключевых, в том числе по части продовольственной безопасности. В текущей экономической ситуации перед аграрным университетом, производителями и научным сообществом стоить еще одна важная задача — к следующей посевной кампании мы должны быть полностью обеспечены своим посевным материалом.