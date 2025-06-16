В Саратовском цирке с аншлагом стартовало легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов»

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14 июня в Саратовском цирке имени братьев Никитиных состоялась премьера легендарного шоу Гии Эрадзе «5 континентов» — мирового циркового коллектива в составе лучших артистов от продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».

Трёхчасовое представление объединяет все жанры циркового искусства, создавая захватывающее зрелище. Особое впечатление на публику произвёл единственный в России номер с пятью канадскими бизонами, аттракцион со смешанной группой хищников — тигров, пантер, лигров и леопардов, а также выступление акробатов на верблюдах.

Не менее поразили присутствующих ловкость жонглера и беспрекословное доверие дуэта воздушных гимнастов; удивительная выносливость смелых джигиток; мастерство акробатов на батуте и блестящая координация артистки в жанре воздушный антипод. Театрализованное шоу вызвало бурные овации присутствующих. Зрители отметили визуальную роскошь и глубокую эмоциональную составляющую представления. Сами артисты также тепло отозвались о реакции зрителей.

«Саратов для нас особенный город, — отметил дрессировщик канадских бизонов, руководитель конного аттракциона «Русь» Рустам Газзаев. — Здесь потрясающая публика, которая тепло принимает артистов». «Все артисты волновались перед премьерой, но, по-моему, мы сделали всё классно, что было видно по реакции зрителя», — отметил дрессировщик медведей Плотников Алексей.

«Мы несколько недель готовились к этой премьере, даже репетировали ночью», — призналась главный хореограф-балетмейстер шоу Гии Эрадзе «5 континентов» Нелли Газзаева.

Гия Эрадзе поделился, что это уже третий проект, посетивший Саратов после реконструкции цирка: сначала был «Королевский цирк», затем «Песчаная сказка», а теперь — легендарные «Пять континентов».

— Несмотря на то, что сегодня премьера одного из моих проектов также прошла во Владивостоке, сегодня я здесь, в Саратове, ведь я всей душой люблю ваш город — добавил Заслуженный артист РФ.

Директор цирка Татьяна Гаранина подчеркнула, что саратовская публика отличается искушённостью и вниманием к деталям, а её отзывы помогают артистам совершенствовать программы. Напомним, шоу «Пять континентов» будет радовать саратовцев все лето, до 31 августа. Организаторы рекомендуют заботиться о билетах заранее, ведь спрос на них возрастает с каждым днем. На премьерных шоу в зале не осталось ни единого свободного места.

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ИП Ближина Игоря Владимировича

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