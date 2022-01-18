В Саратове отреставрируют «Дом Подклетновых», расположенный по улице Чапаева, 82Б. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Этот дом является объектом культурного наследия местного значения. В целях его сохранения собственнику объекта комитетом по архитектуре администрации города было выдано задание на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Сейчас ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская Шитова А.В.» разработан предварительный эскизный проект на проведение ремонтно-реставрационных работ.

В этом году планируется доработка научно-проектной документации и проведение ее государственной историко-культурной экспертизы. После согласования документации с комитетом по архитектуре начнутся ремонтно-реставрационные работы здания.