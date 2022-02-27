Стали известны подробности пожара, произошедшего сегодня утром, 27 февраля, в Кировском районе Саратова.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Саратовской области, местные жители заметили пожар в двухквартирном доме по улице Бородинской. После его тушения, в помещении обнаружилось сгоревшее тело 83-летней хозяйки жилища. Также из квартиры в больницу доставили 59-летнего сына погибшей женщины с 10 % ожогами тела.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.