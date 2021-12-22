На Энгельсском мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик» началось применение метода биорепеллентации: на полигон доставили ястреба-тетеревятника. Хищную птицу привлекли для отпугивания стайных птиц, которые создают антисанитарную обстановку, загрязняя помётом административные здания, автотехнику и технологическое оборудование.

— Наша птичка приехала из республики Чувашия, ее зовут Ника. Мы тщательно готовились к приёму на работу пернатого сотрудника. Построили вольеры, обучили сотрудников правилам содержания, кормления и лечения служебных ловчих птиц. Нам показалось, что после первого же обхода специалиста с Никой на руке территории полигона многие птицы предпочли покинуть его территорию и скопились на безопасном отдалении. До появления ястреба на комплексе применялись только механические виды отпугивания, но птицы быстро привыкают к ним. А вот перед хищниками чайки и вороны испытывают непреодолимый страх, который заложен в них генетически, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Ястреб-тетеревятник Ника стала первой из пяти птиц, которые будут работать на полигонах Саратовской области. В новом году еще две птицы будут привезены на энгельсский объект и две — на балаковский. На полигонах уже построены специальные вольеры для содержания хищников. Рабочий день птиц будет состоять из патрулирования карт полигона на руке инженера по орнитологическому обеспечению безопасности объекта.