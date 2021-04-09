Завтра, 10 апреля, в 15:00 в историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставочного проекта «Космос – моя история», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.

Эта экспозиция расположится в фойе первого этажа исторического парка и представит арт-объекты космической тематики разных форматов.

В основе выставки — личная коллекция известного саратовского фотографа, члена Союза журналистов России Алексея Леонтьева. Более 20 лет он собирает и бережно хранит фотографии с автографами многих советских и российских космонавтов, в его архиве — раритетное издание книги Ю.А. Гагарина «Дорога в космос», значки, памятные монеты, календари, газетные публикации и другие материалы.

Мультимедийная часть объединит все работы, которые были присланы в рамках арт-проекта «Поколение космоса». Сбор материалов проходил в течение марта 2021 года. За это время организаторы получили более 500 писем, 430 творческих работ, среди которых 48 макетов и моделей космической техники, 335 рисунков, 37 оригинальных поделок на тему освоения космического пространства.

Также в мультимедийном формате будут представлены более 150 фотографий из семейных архивов саратовцев и фондов негосударственных музеев Саратова и области, рисунки на космическую тематику, фотографии творческих работ, которые саратовцы прислали для участия в проекте.