Житель Саратова подозревается в незаконном хранении и сбыте фальшивых банкнот. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

На днях в отдел полиции поступила информация об обнаружении фальшивой купюры номиналом 5 тысяч рублей при пересчете выручки от продаж в одном из сетевых магазинов.

В ходе расследования удалось установить личность гражданина, осуществившего сбыт фальшивки.

Преступник был задержан и дал показания. По случаю возбуждено уголовное дело.

Устанавливается причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений.