Житель Саратова подозревается в незаконном хранении и сбыте фальшивых банкнот. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.
На днях в отдел полиции поступила информация об обнаружении фальшивой купюры номиналом 5 тысяч рублей при пересчете выручки от продаж в одном из сетевых магазинов.
В ходе расследования удалось установить личность гражданина, осуществившего сбыт фальшивки.
Преступник был задержан и дал показания. По случаю возбуждено уголовное дело.
Устанавливается причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений.