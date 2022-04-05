Ежедневно сотрудники музея совершают обход экспозиции и контроль над сохранностью экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Саратовской области.

Парк Победы на Соколовой горе является одним из символов Саратовской области. Это парк площадью более 90 гектаров, с уникальной в Поволжском регионе экспозицией военной техники под открытым небом.

Администрацией музея принято решение, что техника всегда будет в прямом доступе, чтобы все посетители парка и музея смогли познакомиться с экспонатами, потрогать, посмотреть со всех сторон. Поэтому вопрос ремонта и покраски военной техники является постоянным.

— Эта работа идёт постоянно, каждый день. Штурмовик СУ-25 уже вчера вернулся после замены амортизатора на своё место. Мы приглашаем всех к сотрудничеству и всегда есть те, кто откликаются и вносят свой вклад в благоустройство парка или реставрации военной техники.

Этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области» — это живой организм, который постоянно меняется и совершенствуется. Сейчас на реконструкции находятся армянское, грузинское, украинское, азербайджанское подворья. Работы также ведутся на русском подворье, строится новое казахское подворье. Идёт постоянный рабочий процесс.

Мы со своей стороны готовим новые экскурсии. Сейчас с наступлением тёплой погоды можно вновь побывать внутри легендарного танка Т-34, услышать его историю и почувствовать себя настоящим танкистом. Сотрудники музея также разрабатывают новые экскурсионные маршруты и готовят новые выставочные проекты.

Мы приглашаем всех неравнодушных к сотрудничеству по благоустройству парка и реставрации военной техники. Приходите, помогайте! Мы всегда благодарны, — прокомментировал директор ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы», председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.