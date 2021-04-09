Сегодня, 9 апреля в 13:00 в Саратовском областном музее краеведения откроется выставка «Приближаем космос», приуроченная к 60-летию первого полёта человека в космос.

На выставке представлены работы студентов Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, посвященные Дню космонавтики: эскизы плакатов, печатной и сувенирной продукции, графические работы и ассоциации на тему «Космос». А еще памятные таблички с космодрома Байконур, изготовленные в 1978 году. Одна из них посвящена первому в мире запуску искусственного спутника Земли, вторая – первому в мире запуску космического корабля с человеком на борту – Ю.А. Гагариным. Эти уникальные предметы подарил музею председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома Байконур, полковник Военно-космических сил СССР Иван Баканов.