От аномальных февральских морозов пострадали 24 человека, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

— На вчерашний день в областном центре комбустиологии на стационарном лечении находилось 24 человека с диагнозом отморожение. За прошедшие сутки поступил туда один человек. Их состояние в основном средней степени тяжести. Среди них большинство – социально неблагополучные люди. Возраст разный, но все взрослые, — сказал Колоколов.

Напомним, в Саратовской области до конца недели установились аномальные морозы.