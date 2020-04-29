В Саратове протестировали новую систему оплаты в общественном транспорте. Она будет осуществляться по QR-коду, сообщает в среду, 29 апреля, мэрия.

Для этого было разработано специальное приложение «QR-ON», создателем которого является Антоном Кавалерчик. Он вместе с заместителем генерального директора СГЭТ по эксплуатации Сергеем Моисеевым попробовали систему в действии в троллейбусе №1.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо просто скачать программу, привязать карту и после этого удобно оплачивать проезд в одно касание. По словам Кавалерчика, теперь не нужно беспокоится об отсутствии наличных или сдаче с крупной суммы. Для подтверждения оплаты необходимо будет показать водителю или кондукторы чек, находящийся в разделе «История оплат».

Кроме того, приложение совершенно безопасно, так как транзакция происходит через банк и защищена от мошенников. Сергей Моисеев отметил, что сервис особенно понравится молодому поколению, которое привыкло все оплачивать через мобильник.

Тестирование новой системы идет с 17 апреля в 22 троллейбусах на маршрут №1 и 4. Планируется масштабировать проект на весь общественный транспорт региона.