На площадке регионального отделения Партии «Единая Россия» по инициативе регионального координатора проекта «Единая страна — доступная среда», депутата Саратовской областной Думы Евгения Ковалева состоялась встреча с представителями общественных организаций инвалидов и координаторами партпроекта. Участники совещания обсудили изменения в законодательстве, касающиеся граждан с ограниченными возможностями здоровья и основные вопросы, которые волнуют маломобильных граждан.

Определён дальнейший вектор работы. В частности, Евгений Ковалев предложил провести мониторинг обеспечения горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья на территории области.

—Поскольку по всей области меню во всех школах идентично, детям, имеющим заболевания, к примеру, сахарный диабет или имеющим непереносимость тех или иных продуктов, должно предоставляться отдельное меню, — отметил Евгений Ковалев.

Так же во время встречи поступил ряд вопросов, все они взяты в работу.

