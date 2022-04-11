В апреле 1945 года были освобождены узники двух крупных концентрационных лагерей – «Бухенвальд» и «Дора». В память об этом событии учрежден Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Сегодня, 11 апреля, у памятника бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей состоялась церемония возложения цветов. Председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Ада Родина обратилась к собравшимся со словами, что память о тех страшных событиях всегда будет жива.

В мероприятии приняли участие члены Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», представители министерств и ведомств, сотрудники музейного комплекса.

Директор ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы», председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук отметил:

-Сегодня на Украине мы опять наблюдаем зверствующий фашизм, лагеря, издевательства над пленными. Это ужасно. Я считаю, что весь мир должен восстать против этого. Повторение подобных издевательств просто недопустимо. Сейчас, после зимнего периода мы наблюдаем на памятнике малолетним узникам фашизма небольшие трещинки, что естественно. Но в нашей памяти не должно быть трещин и провалов. Мы помним для того, чтобы больше не допустить ужасов фашизма. Против фашизма на Украине сейчас сражаются наши ребята. Мы Zа Наших! Мы Zа Россию!