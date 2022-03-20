Председатель правительства по Саратовской области Роман Бусаргин посетил Парк покорителей космоса для обсуждения с руководителем музейного комплекса подготовки ко Дню космонавтики. Об этом сообщает сам чиновник в своем телеграм-канале.

По его словам, при благоприятной эпидемиологической ситуации в этом году планируется провести полноценный масштабное мероприятие.

Также в Министерстве культуры РФ приняли концепцию о создании на территории комплекса научно-просветительского центра, который включает в себя лекторий, музей космонавтики, интерактивные детские центры и планетарий.

— В настоящий момент министерство культуры совместно с профильным зампредом разрабатывают план, который представят уже на следующей неделе. Особое внимание после снежной зимы уделяется вопросу благоустройства территории, — пишет он.

Он отметил, что с инициативой создания мемориально-образовательного комплекса под открытым небом на месте приземления Юрия Гагарина выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

— Саратовская область тесно связана с мировой историей покорения космоса. Даже зимой Парк покорителей космоса ежедневно посещают наши жители и гости региона. Дальнейшее развитие этого музейного комплекса — одна из наших приоритетных задач, — заявил Бусаргин.