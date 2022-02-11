В Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в январе поступила заявка на выдачу фитосанитарного сертификата, подтверждающего состояние подсолнечника в Татищевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении лабораторной экспертизы было выявлено наличие карантинного объекта — семян амброзии трехраздельной в партии подсолнечника общим весом 1080 тонн.

Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных вредных объектов в свободное обращение запрещен, было принято решение отправить данную партию на подработку.