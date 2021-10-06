В новом парке в саратовском поселке Юбилейный строят площадку для скейтеров.

Строительство нового скейт-парка в Юбилейном продолжается. Молодежь давно просила депутата Госдумы Николая Панкова обустроить новую площадку для скейтеров. Проект новой площадки депутат обсуждал с жителями города. Деньги на ее строительство удалось привлечь еще в декабре.

По словам скейтеров, такие парки позволяют спортсменам улучшить свои навыки.

— Может быть, благодаря такому парку в будущем на олимпийских играх Россию могли бы представлять саратовские ребята, — заявил в инстаграме комментатор Александр.

Элементы будущего скейт-парка строятся из бетона, так как это самый долговечный метриал. На данный момент поверхности шлифуются для катания.

— Этот вид спорта активно развивается, и он нужен молодежи, потому что отвлекает от рутины в современном обществе», — заявил в комментариях школьник Кирилл Седунов.

Помимо скейт-парка ведутся активные работы по созданию прогулочной зоны — высаживаются деревья, асфальтируются дорожки, создаются игровые зоны и зоны отдыха.