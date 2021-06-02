Сегодня, 2 июня, в Волжском районе Саратова и Саратовском районе началось масштабное отключение воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о поселках: Зональный, ЦДК, Иволгино, УПТК, Юбилейный, Новосоколовогорский, Расково, Дубки, Зоринский, микрорайонах — Русинвест, Изумрудный, Сосновый парк, Образцово, Зеленая Долина, Березки, «Совхоз «Комбайн».

Известны адреса подвоза воды на это время.

— Специалисты поставили новое сбросное запорное устройство d300 мм на водопроводе Л-3 в районе Алексеевского оврага. Параллельно демонтируют затвор d1200 мм на магистральном водопроводе. Работы выполняются в соответствии с графиком, — сообщили коммунальщики.