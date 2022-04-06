Накануне, 5 апреля, члены комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений подробно рассмотрели 39 деревьев.

По словам ведомства, на прошлой неделе из-за погодных условий в саду упало 5 деревьев. Часть из них была в плохом состоянии, поэтому при падении они повредили здоровые насаждения.

— Это один из факторов, на который необходимо опираться при принятии решения о целесообразности назначения деревьев к сносу, — отметила начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко.

Напомним, 31 марта на заседании рассматривался вопрос сноса зеленых насаждений, представляющих угрозу. На следующий день в зеленой комиссии решили более подробно осмотреть состояние деревьев