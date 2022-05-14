Порывами ураганного ветра в селе Ивановка Федоровского района разрушило ФАП.

Об этом в своём Телеграм-канале 14 мая сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

— Упал кирпичный фронтон, — написал министр. — Уже фронтон восстанавливается, идут работы. В понедельник — вторник авария будет урегулирована.

Кроме того, по поручению и.о. губернатора Романа Бусаргина будет произведена тотальная паспортизация всех ФАПов и амбулаторий Саратовской области на предмет их безаварийности с последующим выполнением ремонтных работ.

По уточненным данным регионального минздрава, ЧП произошло около 14.00 в пятницу 13 мая.

«Сама несущая конструкция не повреждена, в здании можно принимать пациентов«, — пояснили в ведомстве.