Сегодня, 21 марта, Волжский районный суд рассмотрел иск Александра Ландо к городской Думе о несогласии с лишением его звания Почетный гражданин города Саратова. В удовлетворении ему отказали.

Напомним, ранее в представительный орган муниципалитета поступило обращение жителя, который попросил лишить Александра Ландо звания Почетного гражданина города по ряду причин.

Рассмотрев предложение и внимательно изучив все обстоятельства, депутаты приняли решение, в соответствии с которым Ландо исключен из этого списка.

Сегодня суд подтвердил законность принятого представительным органом решения.