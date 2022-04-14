В Саратове на стройплощадке театра оперы и балета идут работы по монолитным конструкциям. Об этом сообщил Роман Бусаргин.

—Фронт работы очень большой. По многим направлениям уже получены разрешительные документы. Поставил перед подрядчиком задачу к завтрашнему дню увеличить число монолитчиков и арматурщиков в 2 раза. Усиливаться необходимо и по другим направлениям, в том числе по укреплению и отделке внутренних и наружных стен. На стройплощадку также поставили трубы, необходимые для монтажа первого ряда колонн. Кроме того, по словам подрядчика, до конца текущей недели начнется монтаж планшета сцены, — рассказалчиновник.