В Саратове в театре оперы и балета до конца недели начнут монтаж планшета сцены. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на объекте в данный момент идут работы по монолитным конструкциям.

— Фронт работы очень большой. По многим направлениям уже получены разрешительные документы. Поставил перед подрядчиком задачу к завтрашнему дню увеличить число монолитчиков и арматурщиков в 2 раза. Усиливаться необходимо и по другим направлениям, в том числе по укреплению и отделке внутренних и наружных стен, — заявил чиновник.

Также он отметил, что на стройплощадку поставили трубы, необходимые для монтажа первого ряда колонн. И, по словам подрядчика, до конца текущей недели начнется монтаж планшета сцены.