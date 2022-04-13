В Саратове в театре оперы и балета до конца недели начнут монтаж планшета сцены. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на объекте в данный момент идут работы по монолитным конструкциям.

— Фронт работы очень большой. По многим направлениям уже получены разрешительные документы. Поставил перед подрядчиком задачу к завтрашнему дню увеличить число монолитчиков и арматурщиков в 2 раза. Усиливаться необходимо и по другим направлениям, в том числе по укреплению и отделке внутренних и наружных стен, — заявил чиновник.

Также он отметил, что на стройплощадку поставили трубы, необходимые для монтажа первого ряда колонн. И, по словам подрядчика, до конца текущей недели начнется монтаж планшета сцены.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА