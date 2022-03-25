Сегодня, 25 марта, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил строительную площадку театра оперы и балета в Саратове. В связи с улучшением погодных условий там активизировались работы по бетону и монолитным конструкциям.

Напомним, в прошлом году на нем вынужденно приостановили большую часть работ, так как после демонтажа части здания были зафиксированы дефекты несущих конструкций, неучтенные в проекте. Пришлось вносить изменения в документацию.

Сейчас на площадке работают более 100 человек.

-Поставил перед заказчиком и проектировщиками задачу ускорить работу по документации, чтобы подрядчик смог приступить к работам в полную силу.

Здание театра является памятником культурного наследия, поэтому любые проектные решения по нему требуют детальной проработки и последующей экспертизы. Реконструкция подобных объектов — технологически сложный и ответственный процесс, — написал Бусаргин.