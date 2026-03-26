В саратовском трамвае маршрута № 9Д внезапно умер мужчина

В саратовском трамвае скончался пассажир.

Утром 25 марта в Заводском районе Саратова в вагоне трамвая произошло ЧП: один из пассажиров скончался до прибытия медиков. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Инцидент привел к временной остановке движения. В городской администрации уточнили, что в 7:32 был задержан трамвай маршрута № 9Д в районе остановки «4-я Нагорная». Причиной названо внезапное ухудшение состояния здоровья пассажира.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ольга Сергеева