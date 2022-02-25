Домой Рубрики Новости Саратова В саратовском транспорте недоступны ApplePay и GooglePay РубрикиНовости Саратова В саратовском транспорте недоступны ApplePay и GooglePay По Новости Саратова - 25.02.2022 112 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber При безналичной оплате проезда в общественном транспорте нужна именно банковская карта. Об этом информирует Мэрия Саратова. Перевозчики предупреждают, что сервисы ApplePay и GooglePay недоступны на ряде терминалов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В субботу в Саратове пройдут традиционные продовольственные ярмарки Роман Бусаргин: В Саратове завершается Кубок России по прыжкам в воду Мужчина признался в надругательстве над годовалым ребенком своих знакомых под Саратовом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В субботу в Саратове пройдут традиционные продовольственные ярмарки Новости Саратова - 25.02.2022 0 В субботу 26 февраля в Саратове состоятся традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Как проинформировала пресс-служба областного минсельхоза, продажи стартуют уже в 08.00. Приобрести товары на... Роман Бусаргин: В Саратове завершается Кубок России по прыжкам в воду 25.02.2022 В Энгельсе «Единая Россия» провела мониторинг горячего питания школьников 25.02.2022 В саратовском транспорте недоступны ApplePay и GooglePay 25.02.2022 Мужчина признался в надругательстве над годовалым ребенком своих знакомых под Саратовом 25.02.2022