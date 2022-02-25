При безналичной оплате проезда в общественном транспорте нужна именно банковская карта. Об этом информирует Мэрия Саратова.

Перевозчики предупреждают, что сервисы ApplePay и GooglePay недоступны на ряде терминалов.

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