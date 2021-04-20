В Саратове появился первый в РФ театральный троллейбус. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Теперь пассажиры троллейбуса №15 на остановке, расположенной на площади Орджоникидзе, смогут увидеть своими глазами постановку пьесы «Три сестры» Антона Чехова. В ней задействованы десять актеров, декорациями для которых становятся городские улицы.

— Мы своими руками создавали особый мир. Стелили линолеум, придумывали, как заставить в троллейбусе работать люстру, устанавливали пианино. Кстати, оно принадлежало одной из саратовских дворянских семей. Его нам подарили и теперь у него новая творческая жизнь, — рассказал автор проекта «Театральный троллейбус» актер театра кукол «Теремок» Владимир Решетов.

Театральное путешествие длится полтора часа. Спектакль будут играть два раза в месяц. Премьера состоялась 18 апреля, а следующее выступление будет 25 апреля.

Бесплатно билеты получают самые активные волонтеры области. 13- е место разыгрывают группе theatrical_trolleybus в Инстаграме. И только их малая часть попадает в продажу.

Подобные приемы, когда во время театрального представления актеры начинают напрямую взаимодействовать со зрителями или с реальной обстановкой, называются «слом четвертой стены».