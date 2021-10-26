Саратовский центр предпринимателя «Мой бизнес» запустил «неделю самозанятых» — серию вебинаров, целью которых будет образование самозанятых в области продвижения своего бренда в интернете.

Его участники смогут узнать основы продвижения через различные социальные сети, определить свою целевую аудиторию и понять, какой контент наиболее привлекателен для нее, а также узнают о мерах государственной поддержки самозанятых.

Программа стартует уже с завтрашнего дня – 26 октября. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке. К участию приглашаются все бизнесмены саратовской области, имеющие статус самозанятых.

Расписание онлайн-мероприятий на неделю:

Во вторник, 26 октября, с 16:00 до 17:00 пройдет Мастер-класс «Продвижение личного бренда для самозанятых».

Среда, 27 октября, порадует участников мастер-классом «Привлечение клиентов через таргетированную рекламу для самозанятых», который также пройдет с 16:00 до 17:00.

В четверг, 28 октября, с 16:00 до 17:00 пройдет лекция «Контент в соцсетях для самозанятых».

Завершающим пятничным мероприятием 29 октября будет семинар «Меры поддержки самозанятых в Саратовской области», который также состоится с 16:00 до 17:00.

Напомним, что накануне саратовский центр «Мой бизнес» вручил первую премию «Делай на 100» для самозанятых, 50 победителей которой получили по 30 тысяч рублей, которые на смогут потратить на услуги продвижения своего бизнеса в интернете.

С 23 октября стартовала подача заявок на вторую премию «Делай на 100» для самозанятых. Если у вас есть свое дело, что самое время оставить заявку. Они принимаются до 31 октября включительно. Предварительный список подавших заявки на участие будет опубликован в ближайшие несколько дней.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.