Гостей ждали 1,5 тысячи блинов и праздничная программа с императорским размахом

6 марта Саратовский цирк устроил потрясающие масленичные гуляния. Перед показом новой программы «БЫТЬ ПО СЕМУ!» все посетители смогли проникнуться атмосферой русского праздника и попробовать бесплатное угощение.

На этот раз представление в цирке имени братьев Никитиных началось еще в холле. Гостей встречали юные артисты со своими номерами и ростовые куклы, которые особенно понравились детям. Девушки в народных костюмах предлагали всем желающим попробовать традиционные масленичные лакомства. Для гостей испекли 1,5 тысячи блинов, а также ватрушки, бублики и баранки. Их подавали с молочной продукцией местного производителя. Разбирали все молниеносно.

Подкрепившись блинами и ватрушками, саратовцы и гости города отправились смотреть шоу «БЫТЬ ПО СЕМУ!». Представление было вдохновлено визитом Петра I в Саратов, юбилей которого отмечается в этом году, и оно прошло с императорским размахом. В программе были выступления группы воздушных гимнастов Народного артиста РФ Вилена Головко, жонглеров под руководством Елены Дрогалевой и клоунов «Step & Jazz». Заслуженные артисты РФ Карина Артур Багдасаровы выступили с аттракционом «Бенгальские Тигры», а сам «Император Петр I» показал номер с дрессированными лошадьми. Уникальные декорации, исторические костюмы и музыкальное сопровождение позволили всем зрителям окунуться в удивительный мир петровских времен.