В среду, 6 апреля, в Саратовском цирке пройдут мастер-классы от артистов программы «Быть по сему!» в формате открытой репетиции. Посетят мероприятие ученики многочисленных цирковых студий города и области.

Именно в таком формате можно передать опыт и поделиться секретами с теми, кто стремится получить профессию циркового артиста и планирует поступление в цирковое училище.

Сначала выдающиеся цирковые артисты — дрессировщики тигров Карина и Артур Багдасаровы, клоунский дуэт «Step&Jazz» под руководством Сергея Просвирнина, воздушные гимнасты под руководством Вилена Головко и жонглёры под руководством Елены Дрогалевой — продемонстрируют своё мастерство на манеже. После этого каждый зритель открытой репетиции сможет пообщаться с артистами, задать им вопросы и попросить совет.

Ранее в цирке проводились мероприятия в подобном формате. В ходе открытой репетиции артисты рассказывают много интересных подробностей и раскрывают секреты профессии, а зрители получают уникальную возможность услышать информацию из первых уст.