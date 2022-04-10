На портале «Гулагу.нет» появилась информация о новом случае пыток арестанта в саратовском СИЗО-1.

Супруга содержавшегося здесь заключённого Александра Шахметова Кристина Вахрушева утверждает, что её мужа избили в изоляторе,. Когда тот пожаловался в прокуратуру, его подвергли давлению и этапировали в Балашов до вступления приговора в силу.

Однако эту информацию в региональном управлении ФСИН опровергают.

Здесь утверждают, что осужденный на 13 лет лишения свободы арестант в демонстративной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации и выходить из камеры для проведения досмотра перед этапированием в другое учреждение. Причем, если верить представителям УФСИН, еще и оказал физическое сопротивление.

В СИЗО-1 уточнили, что к заключенному действительно применили физическую силу, а именно загиб обеих рук за спину и удержание. Но речи о пытках нет.