13 февраля в Саратове для магистрантов, аспирантов и молодых ученых российских и зарубежных вузов пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Государство, общество, бизнес в условиях цифровизации». Организатором конференции выступает Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Работу конференции планируется посвятить различным аспектам науки и практики: от правового регулирования использования современных цифровых технологий в публичном управлении до проблем и перспектив развития физической культуры в условиях цифровизации.

Начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления РАНХиГС Олег Абакумов рассказал о значении конференции в современной науке: «Сегодня цифровизация стала трендом экономического и общественного развития. С навыками информатизации и компьютеризации мы вступаем в этап передачи, обработки и использования цифровой информации во всех сферах человеческой деятельности. Практические шаги на этом поприще сразу показывают наличие не только позитивного цифрового следа, но и риски, опасности, угрозы, «черные дыры», с которыми сталкиваются не только обычные пользователи, но и сами организаторы цифровых платформ. О том, как грамотно использовать цифровые технологии не только в быту, но и в сфере науки и будут говорить на конференции ученые-экономисты, юристы, политологи, HR-специалисты, представители технических специальностей».

Подать заявку на участие в конференции можно до 8 февраля 2020 года (включительно).

По материалам конференции планируется издание сборника научных трудов.