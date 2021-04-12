В ознаменование 60-летия полёта первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина Общероссийская общественная организация солидарности и сотрудничества с Республикой Куба «Российское общество дружбы с Кубой» подготовила фотовыставку «Первый: Гагарин и Куба», открыв уникальные фотоматериалы посетителям более чем в 60 регионах России.

В Саратовской области торжественное открытие выставки состоялось в выставочном зале Поволжского института управления РАНХиГС.

— 12 апреля для Саратовской земли – это не просто одна из дат календаря, Саратовская область вписана отдельной строчкой в историю освоения космоса и развития космонавтики. Это прежде всего те предприятия, которые работали на космос, создавая приборы, приспособления, которые обеспечивали полёт космических кораблей. И, конечно, это и гражданин нашей Саратовской земли – Юрий Гагарин. Да, он родился не в Саратове, но здесь он прошёл профессиональную подготовку, получил рабочую закалку и, можно сказать, что Саратовская земля поставила его на крыло, здесь он учился летать. Более того, в первом отряде космонавтов, одна из тренировочных баз была в городе Энгельсе, там осваивали прыжки с парашютом и другие навыки, необходимые для космонавтов. А совершенно уникальная, мистическая история связана с тем, что Юрий Алексеевич во время первого полета приземлился на Саратовской земле. Саратовская область – это регион космический, и мы всегда должны помнить, что были первые, вместе с Гагариным и должны остаться первыми. Представьте себе 1961 год, прошло всего два года как Куба завершила активный этап освобождения острова от, скажем так, американского влияния. Ещё шла борьба с диверсиями, провокациями со стороны американских военных. И в это время на Кубу приезжает наш космонавт. Я думаю, что эта миссия мира была важна и для кубинцев, и для всего человечества. Я очень рад, что у нас есть такая возможность напомнить о том, чем жила планета Земля в начале 1960-х, увидеть то, что происходило в это время в СССР и на Кубе, вглядеться в открытые лица героев XX века, — отметил в своем вступительном слове директор Института Виктор Чепляев.

В открытии выставки приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации, руководитель Общероссийской общественной организации солидарности и сотрудничества с Республикой Куба «Российское общество дружбы с Кубой» Алексей Лавров (в режиме видеоконференцсвязи), руководитель саратовского регионального отделения Российского Общества дружбы с Кубой Олег Абакумов, министр по делам территориальных образований области Саратовской области Сергей Зюзин, министр финансов региона Вадим Ойкин.

Обращаясь к участникам открытия фотовыставки, Сергей Зюзин отметил, что фотографии этой выставки стало возможно увидеть не только в областном центре, но и во всех районах Саратовской области.

— Понимание глубинной сути этого праздника – Дня космонавтики – безусловно, важный элемент патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, – добавил Сергей Зюзин.