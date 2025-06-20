В саратовском ВУЗе состоялся первый выпуск переводчиков в сфере профессиональной коммуникации

10 июня 2025 года 14 студентов 4 курса направления подготовки «Зарубежное регионоведение» прошли итоговую аттестацию в Центре дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Одновременно с дипломами бакалавров студенты получат дипломы по профессиональной переподготовке. В течение двух лет учащиеся глубоко изучали теорию английского языка, языкознание и стилистику, овладевали профессиональными компетенциями. В ходе переводческой практики особое внимание уделялось курсу испанского языка, который стал третьим иностранным языком для студентов «Зарубежного регионоведения» наряду английским и немецким.

Руководитель программы переводчиков, заведующий кафедрой социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Светлана Федюнина отметила: «Это наш первый выпуск и мы, конечно, очень волновались, но ребята успешно сдали комплексный экзамен. В копилке достижений — 10 пятерок и 4 четверки!».

Выпуск первого набора переводчиков в сфере профессиональной коммуникации — это не только значимое событие для Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС, но и важный шаг в профессиональном становлении студентов. Полученные знания и навыки станут прочной основой для их дальнейших профессиональных успехов.

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