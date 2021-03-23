В саратовской областной филармонии пройдут мероприятия, посвященные Международному дню космонавтики.

10 апреля в 18:00 пройдет концерт эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс» «Земля в иллюминаторе». В программе примут участие Иван Покровский (скрипка) и шоу-балет «Каскад». А 11 апреля в 11:00 и 13:00 эстрадный театр для детей «Арт-Ревю» покажет спектакль «Окрыленный мечтой».

Представление относит нас к событию, которое произошло в 1695 году в Москве. Его героем был простой русский крестьянин, и это обстоятельство объясняет то, что его имя так и осталось неизвестным. Началом всему была пришедшая крестьянину мысль, что «он, сделав крыло, станет летать, как журавль», — поясняют в пресс-службе учреждения.

11 апреля в 17:00 пройдет концерт Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии «Созвездие Гагарина». В программе представлены песни, которые были написаны в честь великого события, произошедшего в нашей стране 60 лет назад – первого полета человека в космос. В концерте примут участие Леонид Сметанников и Нурлан Бекмухамбетов.