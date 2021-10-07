Сегодня, 6 октября, на заседании Саратовской городской думы депутаты приняли решение о формировании в думе трех постоянных комиссий. Об этом сообщила заместитель главы городской администрации Елена Злобнова.

На постоянной основе будут действовать три комиссии:

Комиссия по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам. В нее войдут: Андрей Аксенов, Александр Белов, Сергей Литяк, Максим Битюцкий, Александр Бондаренко, Юлия Видяйкина, Юрий Ерофеев, Елена Злобнова, Александр Маслов, Виктор Марков, Илья Синицын, Вячеслав Тарасов, Марс Хаметов, Александр Гришанцов и Максим Самсонов.

В комиссию по местному самоуправлению, вопросам соцсферы, законности и защиты прав населения войдут: Сергей Агапов, Инна Буйкевич, Ирина Видина, Марина Евсюкова, Елена Злобнова, Юрий Максимов, Владимир Островский, Елена Перепелицына, Виктор Марков, Алексей Сидоров, Александр Бондаренко, Павел Солопов, Олег Шаронов, Вячеслав Тарасов, Игорь Фомин.

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле будет состоять из Андрея Аксенова, Александра Белова, Александра Ащеулова, Вячеслава Доронина, Виктора Маркова, Александра Мораша, Юрийя Ерофеева, Елены Злобновой, Александра Романова, Ильи Синицына, Алексея Сидорова, Вячеслава Тарасова, Марса Хаметова, Игоря Фомина, Максима Самсонова.